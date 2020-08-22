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الرئيس الأوكراني يهنئ أردوغان باكتشاف الغاز في البحر الأسود

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.08.2020 18:22
آخر تحديث في 23.08.2020 02:59
الرئيس الأوكراني يهنئ أردوغان باكتشاف الغاز في البحر الأسود

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، باكتشاف أنقرة أكبر حقل للغاز الطبيعي بالبحر الأسود.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان وزيلينسكي بحثا خلال اتصال هاتفي الخطوات التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضافت أن الرئيسين ناقشا في الاتصال المستجدات الإقليمية.

وأكدت أن زيلينسكي هنأ أردوغان باكتشاف تركيا أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخها، معربا عن أمله أن يجلب هذا الحدث الخير للشعب التركي.

والجمعة، زف الرئيس أردوغان لشعبه، بشرى اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب، 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود شمال البلاد.

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