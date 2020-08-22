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المسيرة التركية "أقنجي تيها" تتخطى اختبارا جديدا بنجاح

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 22.08.2020 15:36
آخر تحديث في 22.08.2020 16:14
المسيرة التركية أقنجي تيها تتخطى اختبارا جديدا بنجاح

نجحت طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيرة الهجومية، في تجاوز اختبار جديد يسمى "تحديد نظام الارتفاع العالي".

الشركة التركية المصنعة للطائرة "بايكار"، قالت في بيان إن طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" التي طورتها بإمكانيات وخبرات محلية، تمكنت من تجاوز عتبة حساسة جديدة بنجاح.

وأضافت أن النموذج الأولي من أقنجي تيها "بي تي-1"، خضع لاختبار تحديد نظام الارتفاع العالي، في مقر الشركة بمركز القيادة الجوية في ولاية تشورلو، شمال غربي تركيا.

وأردف البيان أن أقنجي أقلعت في تمام الساعة (06:16) بالتوقيت المحلي (+3 تغ)، ووصلت حتى ارتفاع 30 ألف قدم (حوالي 9.15 كم)، وأن التجربة استغرقت 3 ساعات و22 دقيقة.

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