الدفاع التركية تنتج 80 مليون كمامة ونصف مليون بدلة واقية

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إن شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التابعة لها أنتجت منذ شهر أبريل/نيسان، حتى 20 أغسطس الجاري، أكثر من 80 مليون كمامة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية و"دور الخياطة" التابعة، لوزارة الدفاع، انتجت إلى اليوم 80 مليون كمامة، إضافة إلى أكثر من 210 آلاف لتر من المواد المعقمة و500 ألف بدلة واقية.

وأضاف البيان أن الوزارة تواصل الأنتاج دون توقف، بكامل طواقمها وأن العاملين على الإنتاج يواصلون عملهم بتضحية كبيرة.

وفي مطلع نيسان/أبريل الماضي، بدأت أن شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التابعة لوزارة الدفاع عملية إنتاج الكمامات، وكان من المخطط أن تنتج أسبوعيا حوالي مليونين ونصف المليون كمامة، و100 ألف بدلة واقية.

وتنتج "دور الخياطة" التابعة للوزارة أسبوعيا حوالي مليون كمامة، و5 آلاف بدلة واقية، بينما تنتج مديرية مصنع الأدوية التابعة للوزارة حوالي 5 آلاف ليتر من المواد المعقمة، بحسب وزارة الدفاع.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، في تركيا 257 ألفا و32، توفي منهم 6 آلاف و102، وتعافت 236 ألفا و370 حالة.