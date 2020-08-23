الرئيس أردوغان: تركيا تواصل مسيرتها في مجال الصناعات الدفاعية المحلية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستصبح منتجا رئيسيا في الصناعات الدفاعية، بحيث لا تستورد أيا من المنتجات الحساسة.

جاء ذلك في كلمة الأحد، خلال مراسم تسليم أنظمة بحرية جديدة للقوات المسلحة، في حوض بناء السفن بمنطقة توزلا باسطنبول.

ولفت إلى أن القوات البحرية تسلمت اليوم قاربين للتدخل السريع والغوص، وقاربين هجوميين للفرق الغواصة، و8 قوارب للدوريات السريعة.

ومضى قائلا: "نريد أن نكون منتجين وليس مستهلكين، وعلينا الانتقال إلى مرحلة أعلى في الصناعات الدفاعية".

وتابع: "هدفنا تطوير صناعاتنا الدفاعية بحيث لا نستورد المنتجات الحساسة".

وأردف : "علينا إحراز المزيد من التقدم وإنتاج الأحدث على صعيد الصناعات الدفاعية"

وشدد على أن تركيا تواصل مسيرتها في مجال الصناعات الدفاعية المحلية بكل تصميم.

وأكد أردوغان على أنه لا يمكن لأي أمة لا تتمتع بالقوة والاستقلالية في الصناعات الدفاعية النظر بثقة إلى مستقبلها.

ولفت إلى أن تركيا بين عشرة بلدان تصمم وتصنع سفنها الحربية بنفسها حول العالم.

وأضاف: "هدفنا الوصول لتنفيذ مهمات مشتركة للقوات البرية والبحرية والجوية معززة بالمسيّرات التقليدية والمسلحة والهجومية والمركبات البحرية المسيّرة وذاتية القيادة".

من ناحية أخرى قال أردوغان : "المنزعجون من قوة بلادنا يحاولون مابوسعهم جر تركيا إلى مستنقع عدم الاستقرار".

وأردف : "ماضون في إحباط الهجمات التي تستهدف دولة القانون والديمقراطية".