تركيا تمدد مهام سفينة "أوروتش رئيس" شرقي المتوسط

مدّدت سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث مهامها شرقي المتوسط حتى 27 أغسطس/آب الجاري.

وأطلقت أوروتش رئيس إعلان "نافتيكس" جديد (الرسائل النصية البحرية) حول تمديد مهامها 4 أيام إضافية، من 23 أغسطس وحتى 27 أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق أطلقت تركيا إعلان نافتيكس، بخصوص أنشطتها في مياه جزيرة قبرص، لتستمر بموجب ذلك أنشطة سفينة "أوروتش رئيس" حتى 23 أغسطس/آب الجاري، وترافقها سفينتا "أتامان" و"جنكيز خان".

ونافتيكس، هو اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن المبحرة في عرض البحر.

وعند نشر رسائل من جانب إدارة الملاحة البحرية الهيدروغرافية وإدارة علوم المحيطات، تستقبل السفن هذه الرسائل عبر أجهزة "نافتيكس".

ويمكن لسفينة أوروتش رئيس، إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تضم سفينة "أوروتش رئيس" مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فردا، 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.