"أسيلسان" التركية توفّر الدعم التكنولوجي لقطاع الطاقة الشمسية في البلاد

تستعد شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية والإلكترونية، لدعم قطاع الطاقة الشمسية في البلاد، من الناحية التكنولوجية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فإن الشركة المذكورة تواصل مؤخراً أنشطتها لتطوير عاكسات ضوئية، تلك المستخدمة في تحويل الطاقة المخزنة في الألواح الشمسية إلى شبكات المستخدمين.

وتجاوزت قيمة واردات تركيا من العاكسات الضوئية هذه، خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، 250 مليون دولار، فيما تستعد "أسيلسان" لسد هذه الحاجة عبر التصنيع المحلي.

وفي هذا الإطار، أوشكت "أسيلسان" على الانتهاء من مشروعها لتدخل العاكسات الضوئية المحلية الخدمة في وقت قريب.