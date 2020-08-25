في ذكرى انتصار ملاذكرد.. أردوغان يزور المقبرة السلجوقية جنوب شرقي تركيا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة إلى المقبرة السلجوقية في قضاء أهلاط بولاية بتليس جنوب شرق البلاد.

جاء ذلك على هامش مشاركته في احتفالات الذكرى السنوية الـ949 للنصر في معركة ملاذكرد التي جرت بين الدولة السلجوقية والإمبراطورية البيزنطية.

وتعد المقبرة السلجوقية، أكبر مقبرة تركية إسلامية في العالم على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي.

ورافق أردوغان في زيارته إلى المقبرة، عقيلته أمينة أردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي.

ولدى وصوله إلى المقبرة، قوبل أردوغان بهتافات ترحيبية من قِبل المواطنين المحتشدين أمام مدخلها.

ووقعت معركة ملاذكرد في 26 أغسطس/ آب 1071، حيث تمكن فيها السلطان السلجوقي ألب أرسلان، من هزيمة الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس.

انتصار السلاجقة بقيادة ألب أرسلان في هذه المعركة، فتح الطريق أمام الأتراك للتقدم في آسيا الصغرى، التي باتت تعرف حالياً باسم تركيا، وشكل منعطفا تاريخيًّا في المنطقة.