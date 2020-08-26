إنطلاق عملية "يلدرم-7" لمكافحة المخدرات والإرهاب في ولاية دياربكر

أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية "يلدرم-7" ضمن عمليات مكافحة المخدرات والإرهاب في ولاية دياربكر جنوب شرقي تركيا.

وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء إن العملية تهدف إلى إخراج منظمة "بي كا كا" الانفصالية بالكامل من أجندة تركيا وتحييد إرهابيين يعتقد بأنهم ينشطون في المنطقة.

وأشارت الداخلية التركية إلى مشاركة 1495 عنصرا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين في العملية ضد "بي كا كا".

هذا فيما كشفت الوزارة أن عمليات "يلدرم 1-2-3-4-5-6" نجحت لغاية اليوم في تحييد 31 إرهابيًا داخل البلاد.

كما نجحت هذه العمليات أيضًا في تدمير عدد كبير من مخابئ المنظمة وضبط كميات من الأسلحة والذخائر.

وأكّدت أن عمليات "يلدرم" متواصلة بنجاح وحزم وبدعم من الشعب.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.