المدارس والجامعات التركية تستعد للعام الدراسي 20-21 وسط جائحة كوفيد-19

عاد المعلمون إلى المدارس يوم الاثنين قبيل بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء تركيا، ليتلقوا تدريبات مهنية قبل أن يلتقوا بالطلاب الذين أُوقفت فصولهم الدراسية الشخصية قبل خمسة أشهر تقريباً وتحولوا إلى التعليم عن بعد بواسطة الانترنت.

ويخضع المعلمون الأتراك في كل عام لتدريب مهني روتيني، لكن العملية ستكون مختلفة وذات أهمية أكبر في هذا العام حيث سيشمل التدريب أيضاً كيفية مراقبة تدابير مكافحة الفيروس في المدارس.

وحضر المعلمون في جميع أنحاء تركيا، داخل الفصول الدراسية وقاعات المؤتمرات، الدورة الأولى من برنامج التدريب الذي قدمه عبر الإنترنت وزير التعليم ضياء سلجوق. وتم خلال البرنامج تدريب المعلمين على تدابير الوقاية من الفيروس المستجد، وكيفية إدارة الفصول الدراسية مع التعليم عن بعد، بالإضافة إلى طرق تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الفعّال للطلاب المتضررين من الوباء.

وفي لقاء أجرته وكالة أناضول للأنباء مع بعض المعلمين والمعلمات قالت "عائشة زهرة جان"، مدرسة اللغة التركية في إحدى مدارس ولاية إزمير:"أشعر بالحماس كما لو كنت في أول يوم عمل لي. لقد اشتقنا للمدرسة كثيراً ونأمل أن نلتقي بطلابنا في أقرب وقت ممكن. ومع أننا طبقنا التعليم عن بعد لكن التعليم المباشر يختلف عنه كثيراً. أكاد لا أطيق الانتظار حتى أتمكن من التواصل مع طلابي مرة أخرى".

ومن المقرر أن تبدأ المدارس عامها الدراسي 2020-2021 في 31 أغسطس بالتعليم عن بعد، ثم تتحول في عودة تدريجية إلى الفصول الدراسية في 21 سبتمبر، مع إجراءات مشددة لحماية أكثر من 18 مليون طالب. كما افتتحت معظم المدارس الخاصة بالفعل في الأسبوع الماضي بتعليم عبر الإنترنت.

أما الجامعات في جميع أنحاء تركيا فستفتح أبوابها في الأول من أكتوبر، بنموذج تعليم مختلط يسمح لكل جامعة باتخاذ ما يناسبها من قرارات حول كيفية إجراء التعليم فيها سواء بالحضور الشخصي أو عبر الإنترنت، بغية تقليل أعداد الطلاب والأنشطة في الحرم الجامعي، لتجنب احتشاد الدارسين واكتظاظهم.

يذكر أن الجامعات والمدارس ومعظم الأماكن العامة الأخرى، تم إغلاقها في شهر آذار الماضي حين سارعت السلطات التركية لاتخاذ إجراءات تحول دون تفشي الفيروس بشكل يمكّنه من شل النظام الصحي في البلاد. ومع بدء انخفاض عدد الإصابات، وضعت تركيا خارطة طريق لاستئناف التعليم المباشر، وصاغت السلطات مجموعة من الإرشادات لمنع انتشار العدوى في المدارس والجامعات في حال إعادة افتتاحها.

وخضعت المدارس وقاعات التدريس في الجامعات على مدى عدة أسابيع ماضية، لعمليات تفتيش منتظمة وتم اعتمادها كبيئة تعليمية آمنة للطلاب والمعلمين والإداريين. ومن بين الإجراءات المقررة، مراقبة درجة حرارة الطلاب والمدرسين وغيرهم من العاملين في المدارس بانتظام، والاستخدام الإلزامي للأقنعة الواقية، وإجراءات التباعد الاجتماعي. كما تقرر أن تضم الصفوف التعليمية في الجامعات والمدارس وصالاتها وممراتها مواد مطهرة لتعقيم الأيدي بشكل مستمر، كما تقرر منع دخول الزوار إلى المدارس.