مشافي وعيادات طب الأسنان تستقبل الحالات الطارئة بتدابير متقدمة ضد الوباء

أوضح كبير الأطباء في أحد مستشفيات الأسنان التركية، أنه يمكن للمرضى زيارة المستشفيات أو عيادات طب الفم والأسنان الخاصة، في حالات الطوارئ التي قد تصيب أسنانهم دون قلق، بالرغم من تفشي الفيروس المستجد. ونصح طبيب الأسنان الناس بعدم تأجيل القضايا الصحية الملحّة بحجة الخوف من الإصابة بكوفيد-19.

وفي مقابلة له مع وكالة أنباء الأناضول، قال "لطفي جيفتجي" كبير أطباء الأسنان في مشفى ببورصة: "بإشراف من وزارة الصحة التركية، اتخذت عيادات الأسنان والمستشفيات إجراءات متقدمة ضد كوفيد-19".

وقال "جيفتجي" إنهم يقومون بقياس درجة حرارة المرضى عند المدخل، وسؤالهم عما إذا كانت لديهم أية أعراض، إلى جانب تعليق الكتيبات التعريفية بالأعراض والتدابير الإحترازية على الجدران، وإبلاغ المرضى بوجوب ارتداء الأقنعة الواقية واستخدام المطهرات بانتظام.

وأضاف: "بالنظر إلى الإجراءات المتخذة في المستشفيات، يمكن للمرضى أن يأتوا لفحص أسنانهم دون تردد"، مضيفاً أن خطر الإصابة بالفيروس المستجد من خلال معاينة الفم والأسنان "غير وارد".

وقال إن مخاوف الناس من انتقال العدوى إليهم أثناء زيارة طبيب الأسنان أمر مفهوم، ولكن لم تسجل أية حالة مؤكدة في عيادات الأسنان حتى الآن.

وقال "جيفتجي": "نقبل المرضى من خلال نظام مواعيد يوفر مدة 20 دقيقة فاصلة، لتطهير العيادة ومنع الازدحام". مؤكداً أن طبيب الأسنان يتعرض إلى ما يستدعي قلقه على نفسه، أكثر مما يتعرض له المرضى.

وأوضح قائلاً: "أطباء الأسنان هم الأكثر احتماليةً للإصابة بالعدوى بسبب تعرضهم أثناء إجراء الفحص لقطرات الرذاذ المتطايرة في الهواء. وإذا كان أحد المرضى مصاباً بكوفيد-19، فهناك خطر انتشار الفيروس إلى طبيب الأسنان والغرفة الموجود فيها"، مشيراً إلى أهمية معدات الحماية الشخصية من الأقنعة والعوازل الشفافة والقفازات والمطهرات وغيرها.

وأكد "جيفتجي" على أن تركيا نجحت في توفير معدات الحماية الشخصية والأقنعة الواقية بالرغم من أن عدداً كبيراً من البلدان قد واجه بالفعل مشاكل في توفيرها.

وقال: "قررت الحكومة توظيف أطباء أسنان في مستشفيات الأوبئة لمساعدة فرق التتبع وإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل عندما كانت أعداد المصابين بكوفيد-19 مرتفعة في البداية. ولا يزال بعض أطباء الأسنان والمساعدات الفنيات يعملون في هذا المجال إلى الآن".

ومن ناحية أخرى، قالت "إسما جاكر" وهي طبيبة أسنان تعمل في عيادة خاصة لصحة الفم والأسنان في أنقرة، إن طب الأسنان هو خدمة صحية أساسية ويجب على المرضى عدم تخطي فحوصاتهم. مؤكدةً أن أطباء الأسنان مروا بأوقات صعبة خلال الأيام الأولى للوباء مما أثر عليهم جسدياً ونفسياً.

وأضافت: "كنت أخشى إصابة طفلي الرضيع وعائلتي بالفيروس، لكنني اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحمايتي وحماية طفلي وعائلتي". وشددت على أهمية حماية صحة العاملين في العيادة باستخدام أنظمة تطهير الهواء لمنع انتشار الفيروس، إضافةً إلى تعقيم جميع المعدات بانتظام.

وأوضحت "جاكر" بالقول:"قبلنا في البداية الحالات العاجلة فقط، واقتصر العلاج على مداواة القنوات الجذرية وقلع الأسنان" لكن انخفاض عدد المرضى أدى إلى انخفاض كبير بعائدات العيادة المالية.

ومن جانبها قالت المريضة "داريا أيغون" أنها أرادت زيارة طبيب الأسنان لإجراء تبييض لأسنانها، لكنها انتظرت حتى أوائل شهر يوليو لكونه إجراءً غير ملحّ. وشكرت أطباء الأسنان لأنهم "التزموا بقواعد التباعد الاجتماعي في العيادة، ولم يقبلوا مرافقة أصدقاء أو أقارب المرضى لهم".

وقال " محمد أنس سيركجي" وهو مريض أسنان آخر، إنه زار عيادة طبيب الأسنان لإجراء أشعة سينية لأسنانه كجزء من عملية زرع أسنان بدأها قبل عام وهي بطبيعتها تمتد لعدة أشهر. وأكد أنه واصل زياراته الروتينية لعيادة الأسنان خلال الوباء.