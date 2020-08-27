تركيا.. تمديد مهام سفينة "الريس عروج" شرقي المتوسط

مدّدت سفينة "الريس عروج" التركية للأبحاث مهامها شرقي البحر المتوسط حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأطلقت "الريس عروج" إعلان "نافتيكس" جديد (الرسائل النصية البحرية)حول تمديد مهامها 4 أيام إضافية، من 27 أغسطس/آب الحالي ولغاية الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وبموجب هذا التمديد الذي يعدّ الثاني من نوعه، ستواصل السفينة التركية أنشطتها في مياه جزيرة قبرص، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنكيز خان".

ونافتيكس، هو اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن المبحرة في عرض البحر.

ويقوم الجهاز بالتنبيه في حالة وجود خطر، كما يبعث برسائل حول الحوادث وتوقعات الأرصاد الجوية وأنشطة البحث والإنقاذ.

وعند نشر رسائل من جانب إدارة الملاحة البحرية الهيدروغرافية وإدارة علوم المحيطات، تستقبل السفن هذه الرسائل عبر أجهزة "نافتيكس".

ويمكن لسفينة "الريس عروج"، إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تضم "الريس عروج" مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فردا، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.