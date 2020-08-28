الأمن التركي يحيّد 5 إرهابيين في عملية أمنية شرقي البلاد

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في عملية أمنية بولاية قارص شرقي البلاد.

وأوضح صويلو في تغريدة على "تويتر" الجمعة، أن من بين الإرهابيين اثنان مدرجان على النشرة الرمادية للمطلوبين وآخر على النشرة البرتقالية.

بدورها، قالت وزارة الداخلية التركية في بيان، أن عملية أمنية بقضاء "باغزمان" بولاية قارص شرقي البلاد، أسفرت عن تحييد 5 إرهابيين وضبط اسلحتهم.

وأضافت أن أحد المطلوبين هو آميد سورهين الملقب بـ"بنازير يلماز"، المدرج على النشرة البرتقالية، خصصت السلطات التركية مكافأة مالية مقدارها مليون ليرة (نحو 136 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات عن مكان تواجده.

كما خصصت مكافئة مالية مقدارها 500 ألف ليرة تركية (نحو 68 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات عن مكان تواجد الإرهابيين محمد تاشجي الملقب بـ"هوجير" ومحمد أمين دلان الملقب بـ"كاركر".