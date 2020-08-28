تركيا تدعم الصومال بـ12 مدرعة عسكرية لمواجهة "الشباب" الإرهابية

قدمت تركيا 12 مدرعة عسكرية، للصومال؛ لدعمها في جهودها الرامية لمواجة "حركة الشباب" الإرهابية.

وبحسب الأناضول، وصلت المدرعات الصومال، الخميس، وتم تسليمها لمسؤولين محليين في احتفال، شارك فيه السفير التركي لدى مقديشيو، محمد يلماز.

كما شارك في الاحتفال وزير الدفاع الصومالي، حسن علي محمد، ورئيس أركانه، أوادوا يوسف راجح، وعدد كبير من المسؤولين الآخرين.

السفير يلماز في كلمة له خلال الحفل شدد على دعم بلاده المستمر للصومال في كافة القضايا والموضوعات.

أما وزير الدفاع الصومالي فشدد على أن هذه المدرعات ستكون مفيدة في العمليات التي تشنها قواته ضد الحركة الإرهابية المذكورة.

بدوره أعرب رئيس الأركان العامة الصومالي، عن عميق شكره لتركيا، لتقديمها هذه المساعدات، مضيفًا "نحن هنا لاستلام مدرعات حديثة جاءتنا من دولة تركيا الصديقة والشقيقة".

وأضاف قائلا "وبهذه المناسبة نقدم شكرنا العميق لتركيا على الدعم الذي قدمته لدولتنا وجيشنا".

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب"، التي تشكلت مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.