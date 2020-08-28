تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 241 ألفا

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الجمعة، إلى 241 ألفا و809، إثر شفاء 1017 مريضا.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، عن إحصاءات الفيروس في آخر 24 ساعة، تم إجراء 107 آلاف و814 اختبارا للكشف عن كورونا، لتصل الحصيلة 6 ملايين و835 ألفا و647.

وبلغ عدد المصابين 265 ألفا و515، إثر تشخيص 1517 حالة، فيما تم تسجيل 36 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و245.

وفي تعليقه على الإحصاءات الأخيرة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إن التقيد بالإجراءات الاحترازية، هو الكفيل بتقليل عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس.