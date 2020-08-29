تسعينية تركية تتغلب على كورونا

تمكنت المسنة التركية حسيبة ياووز، في العاصمة أنقرة، من التغلب على فيروس كورونا، رغم معاناتها من مرض ارتفاع ضغط الدم.

وتقيم ياووز (96 عامًا)، في العاصمة أنقرة، ويعتقد أن الفيروس قد انتقل إليها من ابنها.

وغادرت المسنة، السبت، مستشفى" أنقرة شهير"، وسط تصفيق الكادر الطبي الذي أشرف على علاجها، بعد أن تماثلت للشفاء.

وفي حديثها للأناضول، أشادت ياووز بالرعاية الصحية التي تلقتها، وأعربت عن سعادتها للتغلب على الفيروس والعودة إلى منزلها ولقاء أبنائها وأحفادها.

وقالت: "أشكر الله، بفضله أولا ثم بفضل الأطباء تغلبت على كورونا. أنا ممتنة لكهم".

الابن يحيى ياووز توجه أيضا بالشكر لكل العاملين في المشافي من الكوادر الطبية إلى عمال النظافة، وقال: "أمي كانت لا تخرج من البيت وكانت بحالة صحية جيدة. أعتقد أن الفيروس انتقل إليها من أسرة أخي".

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة التركية، أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 241 ألفا و809، والإصابات 265 ألفا و515، والوفيات 6 آلاف و245.