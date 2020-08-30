تركيا تبدأ أول تجاربها الفضائية لمحرك صاروخ يعمل بالوقود السائل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده ستبدأ أولى تجاربها الفضائية لمحرك صاروخ يعمل بالوقود السائل.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح مركز "روكيتسان" لأنظمة إطلاق الأقمار الصناعية وأبحاث التكنولوجيا المتقدمة ومنشأة لانتاج المواد الخام المتفجرة في أنقرة.

وقال أردوغان "ليس بوسعنا تحمل نقص التنسيق في مجال الصناعات الدفاعية، ولسنا راضين أبدا عن تصنيع احتياجاتنا الدفاعية في الخارج ما دمنا قادرين على تصنيعها محليا".

وأضاف: "أود أن أزف لكم بشرى بأننا سنبدأ أول تجارب الفضاء لتقنية محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل تم تطويره محليا".

وأردف "نجح نظام صاروخي موجه بالليزر عيار 230 ملم في إصابة هدف حددته الطائرة المسيرة "بيرقدار" المسلحة، هذا التطور الجديد سيضيف بالتأكيد قوة إلى قوة جنودنا في الجبهات".

من جهة أخرى، قال أردوغان معلقا على مناسبة الاحتفال بعيد النصر، "نعتز بالنصر الكبير الذي جعل تراب الأناضول وطنا أبديا لنا بقدر افتخارنا بالنصر في معركة ملاذكرد".

وأضاف: "من يريد زرع الفتنة بين مكونات شعبنا وعلى أراضينا فسيتلقى الرد المناسب".

وفي 30 أغسطس/ آب من كل عام، تحتفل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بـ "عيد النصر ويوم القوات المسلحة".

وتصادف هذه المناسبة ذكرى الانتصارات، التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء، والجيش اليوناني، في 30 أغسطس / آب 1922.