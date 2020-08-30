متحدث الرئاسة التركية يستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف بالسويد

استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الأحد "الحادثة الاستفزازية" المتمثلة بإحراق نسخة من المصحف الشريف في مدينة "مالمو" السويدية.

وقال قالن في تغريدة عبر حسابه بتويتر: " يحرقون نسخا من المصحف الشريف في أوروبا، ثم يزعمون أنهم يدافعون عن العقل والعلم والحرية والعدالة".

وأضاف: "يصفون كل من ليس مثلهم بأنه عدو للحرية وطائش ورجعي".

والسبت، استنكرت وزارة الخارجية التركية "الحادثة الاستفزازية" المتمثلة بإحراق نسخة من المصحف الشريف في مدينة "مالمو".

ووصفت الأعمال الاستفزازية هذه بأنها ضربة قوية موجهة ضد ثقافة العيش المشترك والقيم الأوروبية.

والجمعة، أقدم ثلاثة أعضاء في حزب "النهج المتشدد" الدنماركي، على إحراق نسخة من المصحف الشريف في "مالمو" السويدية، فيما حظرت السلطات دخول زعيم الحزب السياسي المتطرف راسموس بالودان، إلى أراضيها لمدة عامين.