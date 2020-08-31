"أرزينجان" التركية ترسل 23 طناً من المساعدات إلى سوريا

أرسلت ولاية أرزينجان التركية (شرق)، شاحنة محملة بـ 23 طنا من المساعدات إلى المتضررين من الحرب في سوريا.

وجُمعت المساعدات من أهل الخير والمحسنين في أرزينجان، بإشراف هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) في الولاية.

وقال المتحدث الإعلامي للهيئة بأرزينجان، مصطفى أوتشار، خلال كلمة ألقاها في مراسم توديع شاحنة المساعدات التي نظمتها (İHH)، إن الحرب في سوريا تسببت بأزمة إنسانية خطيرة.

وأشار إلى استخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير الحواضر الإسلامية القديمة، وفي مقدمتها مدينة حلب.

وأضاف: "بدعم من شعبنا، نواصل مساعدتنا لجميع المضطهدين، وبمساعي شعبنا المحب للخير نودع اليوم شاحنة المساعدات الـ61".

ولفت إلى أن المساعدات تضم مواد غذائية وألبسة بقيمة 50 ألف ليرة تركية.