الرئاسة التركية تبدي ترحيبها بتصريحات بابا الفاتيكان حول شرق المتوسط

رحب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون بتصريحات بابا الفاتيكان فرانسيس، الداعية إلى الحوار لحل الخلافات في شرق البحر المتوسط.

ودعا ألطون في تغريدة عبر تويتر، الاثنين، الدول المعنية وفي مقدمتها اليونان إلى احترام القانون الدولي بدلا من تسليح جزر بحر إيجه وادعائها أحقيتها بالمياه التركية.

كما أكد ضرورة أن يكون البحر الأبيض المتوسط بحرا للسلام والاستقرار.

وقال ألطون: "أرحب بتصريحات البابا فرانسيس حول شرق المتوسط".

وفي وقت سابق الاثنين، أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس، في تغريدة على تويتر، عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة الخلافات في شرق المتوسط.

وأضاف: "أتابع التوتر الحاصل شرق المتوسط بقلق، وأدعو شعوب المنطقة إلى الحوار لحل الخلافات التي تهدد السلام في المنطقة، كما أدعو الأطراف إلى احترام القوانين الدولية".

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترًا، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.