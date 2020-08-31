حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تناهز 245 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الاثنين، إلى 244 ألفا و926، إثر تسجيل 1087 حالة شفاء جديدة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة التركية، فإن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 270 ألفا و133، بعد تشخيص إصابة 1587 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 6 آلاف و370، عقب تسجيل 44 وفاة.

فيما وصل إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 7 ملايين و138 ألفاً و492، إثر إجراء 110 آلاف و102 اختبار في أعلى معدل يومي للإختبارات.

وفي تعليقه على الإحصاءات الأخيرة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر: " لا الأرقام ولا الكلمات يمكن أن تعبر عن حزننا لفقدان الأرواح، التقيد بالإجراءات الاحترازية هو الكفيل بتقليل عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس".