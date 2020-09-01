أقار يؤكد للنمروش استمرار أنشطة التدريب العسكري في ليبيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، استمرار أنقرة في أنشطة التدريب والاستشارة بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الليبي العقيد صلاح الدين علي عبد الله النمروش، في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، وفق بيان لها.

وأضاف أقار: "ستواصل تركيا ذات التاريخ المشترك مع ليبيا والصداقة التي امتدت على مدى 500 عام، أنشطتها في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية".

وأكد أن تركيا تدعم ليبيا المستقلة وذات السيادة والتي تحتضن الجميع وفق مفهوم "ليبيا لليبيين".

وشدد على أن "تركيا تقف إلى جانب الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين".

وتقدم تركيا الدعم للحكومة الليبية الشرعية، تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وتنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الشرعية في البلد الغني بالنفط، وقد شنت عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد خسائر واسعة، بالأشهر الماضية.

وبفضل الخدمات الاستشارية التي قدمها الجيش التركي لقوات الحكومة الليبية، استطاعت الأخيرة تطهير كامل العاصمة طرابلس من مليشيا الانقلابي حفتر، وساهمت الطائرات التركية المسيرة في تدمير الكثير من المواقع والآليات التابعة لتلك المليشيا.