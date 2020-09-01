تركيا تعلن إلقاء القبض على "أمير داعش في تركيا" وبحوزته "مخططات خطيرة"

ألقت السلطات التركية، القبض على ما يسمى "أمير داعش في تركيا"، وبحوزته مخططات خطيرة.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تصريح للصحفيين بولاية غيراسون شمال تركيا، الثلاثاء، إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن ما يسمى "أمير داعش في تركيا" المقبوض عليه، محمود أوزدان، تلقى أوامر من سوريا والعراق.

وأوضح أنهم ألقوا القبض في وقت سابق بإسطنبول على عنصر ينتمي لتنظيم "داعش"، كان يستعد لتنفيذ عملية إرهابية ببندقية من نوع "كلاشينكوف"، وبعد التحقيق والتحري تم التوصل إلى ما يسمى "أمير داعش في تركيا" محمود أوزدان.

وأشار إلى ضبط كمبيوتر ومواد رقمية مع أوزدان، تحتوي بداخلها على معلومات تفيد بتلقيه أوامر من سوريا والعراق بشكل دائم.

وأضاف أن المضبوطات تضمنت مخططات لتشكيل مجموعات مكونة من 10 إلى 12 شخصا وتنفيذ عمليات في تركيا، كما ضمت أماكن إخفاء ذخائر الأسلحة، وخططا للإضرار بالاقتصاد التركي، ومخططات لاختطاف سياسيين ورجال دولة ونقلهم إلى سوريا.

وأكد صويلو أن العمليات ما زالت مستمرة، مشيرا إلى إجراء تحقيقات في الوقت الراهن مع عناصر من "داعش" كانوا على تواصل معه.

وأضاف: "في الواقع، عندما تنظرون إلى داعش، ترون أنها تخطط لعمليات كما لو أنها لا ينبغي أن تفعلها أبدا، لذلك يجب أن تنظروا الى من يقف وراءها، وإلى دوافعها".