تركيا تنقذ 41 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، الثلاثاء، 41 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية، قبالة سواحل ولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول، أن فرقا تابعة لقيادة خفر السواحل التركية توجهت إلى منطقة "داتشا" بالولاية، عقب تلقيها بلاغا بأن قاربا مطاطيا على متنه طالبي لجوء، على وشك الغرق.

وأضاف أن القارب كان يضم 41 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية، وأن خفر السواحل تمكن من إنقاذهم.

وأشار إلى أن فرق الخفر التركي أوصلت طالبي اللجوء، الذين تم إنقاذهم بعد أن كانوا على وشك الغرق إثر تعطل محرك قاربهم المطاطي، إلى ميناء "داتشا".

وأوضح بأنها نقلتهم بعد ذلك إلى مديرية الهجرة بالولاية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.