تركيا.. المسيرة "أكسونغر" تحلق لمدة 49 ساعة متواصلة

أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، أن طائرتها المسيرة "أكسونغر" أجرت بنجاح تحليقا لمدة 49 ساعة متواصلة.
وكشفت الشركة في تغريدة، الأربعاء، آخر التطورات المتعلقة بالطائرة المسيرة.
وأوضحت أن الطائرة أجرت رحلتها التجريبية الـ 59 وحلقت في إجمالها 230 ساعة.
وأضافت أن "أكسونغر" حلقت خلال رحلتها التجريبية الأخيرة لمدة 49 ساعة متواصلة.
وقالت الشركة إن الطائرة رسمت العلم التركي في السماء خلال تحليقها الأخير على ارتفاع 20 ألف قدم.
وطائرة "أكسونغر" مزودة بمحركين وتتميز بقدرة نقل حمولة كبيرة على ارتفاع متوسط.
وتهدف إلى أداء مهام طويلة المدى في ارتفاع يصل إلى 40 ألف قدم.