حصيلة المتعافين من كورونا تلامس 247 ألفا في تركيا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الأربعاء، إلى 246 ألفا و876، إثر تسجيل 947 حالة شفاء.

وبحسب معطيات وزارة الصحة التركية، فإن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 273 ألفا و301، بعد تشخيص 1596 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس 6 آلاف و462، إثر تسجيل 45 حالة.

فيما وصل إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 7 ملايين و355 ألفا و862، بعد إجراء 107 آلاف و927 فحصا.

وفي تعليقه على المعطيات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، إن أنقرة وإسطنبول وإزمير وبورصة وأرضروم وسيواس وقيصري، ما زالت ضمن الولايات الخطيرة من حيث انتشار كورونا.

وأضاف عبر تويتر، أن إجمالي إصابات كورونا بين الكوادر الطبية بلغ 29 ألفا و865، منها 52 وفاة.