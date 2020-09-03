أردوغان يرحب بجهود ميركل لحل مشاكل شرق المتوسط

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، بجهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في سبيل حل المشاكل التي تسببت بها اليونان وداعموها، في شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي بين أردوغان، وميركل، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وميركل تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا إقليمية، في مقدمتها التطورات شرق المتوسط.

وشدد أردوغان على أن تركيا ترفض دعم بعض الدول لموقف اليونان الأناني وغير المنصف.

وأشار إلى أن اليونان وقبرص الرومية والدول المساندة لهما اتخذت خطوات صعّدت حالة التوتر شرق المتوسط.

كما رحب الرئيس التركي بجهود ميركل للمساهمة في حل المشاكل التي تسببت بها اليونان وداعموها عبر خطواتهم المزعزعة للسلام الإقليمي.