اتفاق تركي يوناني على مباحثات لتجنب المواجهة شرق المتوسط

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اتفاق تركيا واليونان على إجراء مباحثات تقنية من أجل تأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي البحر المتوسط.



وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في بيان الخميس: "عقب المباحثات التي أجريتها مع قادة تركيا واليونان، اتفق البلدان الحليفان على البدء بمباحثات تقنية في الناتو من أجل تأسيس آليات لمنع المناوشات العسكرية والحد من مخاطر الحوادث شرقي المتوسط".



ووصف ستولتنبرغ كلا من تركيا واليونان بـ"الحليفين المهمين"، مبينًا أن "الناتو" أهم منصة استشارية من أجل القضايا التي تمس الأمن المشترك.



وأضاف: "سأبقى على تواصل وثيق مع كافة الدول الحليفة ذات الصلة من أجل إيجاد حل للتوتر، وذلك ضمن روح التضامن في الناتو".



وتشهد منطقة شرق المتوسط توترًا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.



كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي البحر المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.



فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.