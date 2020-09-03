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تركيا: لا نخطط لإجراء مناورات مع روسيا شرقي المتوسط

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 03.09.2020 22:34
آخر تحديث في 04.09.2020 02:01
تركيا: لا نخطط لإجراء مناورات مع روسيا شرقي المتوسط

نفت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إجراء أي مناورات عسكرية مع روسيا شرق المتوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أشارت فيه إلى قيام روسيا بإعلان إخطار "نوتام" للطيارين، شرق المتوسط.

والأربعاء، زعمت وسائل إعلام دولية، إصدار تركيا إخطاري "نافتكس" خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، لتوسيع نطاق عملية الاستكشاف شرق المتوسط، وبدء مناورات مشتركة مع البحرية الروسية.

وأوضحت الوزارة أن المواقع المحددة في إطار "نوتام"، تقع ضمن حدود منطقة خدمة "نافتكس" التركية، ما دفع أنقرة لإعلان الإخطار البحري في تلك المواقع.

وأضافت أن إبلاغ "نافتكس" يعتبر إجراء روتينيا في حالات كهذه، من أجل ضمان سلامة الملاحة بالمنطقة.

وأردفت أنها أعلنت إخطارات "نافتكس" سابقا خلال حالات مشابهة خلال العام الجاري، في 7 و21 أبريل/ نيسان، و4 و20 مايو/ أيار، و25 يونيو/ حزيران، و18 أغسطس/ آب.

وشددت على أن تركيا لا تخطط لإجراء أي مناورات أو تدريبات أو أنشطة إطلاق نيران مع روسيا في تلك المنطقة.

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