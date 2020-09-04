أردوغان: نناضل لصون حقوقنا ولا مطامع لنا بحقوق أحد

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنّ النضال الذي تبذله بلاده حاليًا، يهدف لصون حقوقها شرق البحر المتوسط، نافيا وجود أي مطامع لها بأراضي أي بلد آخر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان عبر الهاتف، الجمعة، في حفل تخريج الدورة الثانية من طلاب معهد القوات الحربية بجامعة الدفاع الوطنية، في إسطنبول.

وحضر الحفل وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقادة القوات الجوية والبرية والبحرية، وبمشاركة وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش.

وقال أردوغان: "ليس لدينا أي مطامع بأراضي وحقوق الآخرين، ولا المساس بكرامتهم، نضالنا يصب ضمن مطلب وحيد، هو صون وطننا وحقوقنا والامتثال لما تمليه قوانينا، وضمان احترام الآخرين لكرامتنا".

وأشار الرئيس التركي، أنّ اليونان أعدمت - عبر تاريخها - ثلاثة رؤساء وزراء ووزيرين وقائد أعلى للجيش، بسبب الحالة النفسية التي أصيبت بها إثر فشلها في "النيل من علم الشعب التركي وصوت الأذان".

وأردف: "نأمل اليوم بألّا يقعوا في الخطأ نفسه، وألّا يدفعوا نفس الثمن".

وتابع: "عندما جرى احتلال الأناضول قبل قرن من الزمن، الذين استقووا بالدول الاحتلالية السبعة واعتدوا على استقلالنا ومستقبلنا، إما دفنوا تحت التراب أو أُلقوا في البحر".