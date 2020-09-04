افتتاح "أذكى" طريق سريع في تركيا بين ولايتي أنقرة ونيغدة

يفتتح الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، الطريق السريع الذي يُطلق عليه لقب "أذكى" طريق سريع في البلاد ويربط العاصمة أنقرة بولاية نيغدة الوسطى، بطول 330 كم.

ومن المقرر أن تتم إدارة هذا الطريق من خلال مركز قيادة يكون مسؤولاً في الوقت ذاته عن البنية التحتية لأنظمة النقل الذكية المطورة محلياً. ويتم عبر هذه التقنية إبلاغ السائقين لحظياً بالحوادث والظروف الخطرة الأخرى التي قد تقع على الطريق السريع.

يبلغ طول طريق أنقرة-نيغدة السريع 330 كم، منها 275 كم من الأوتوسترادات السريعة و55 كم من الطرق الموازية المؤدية إليه.

ومن المتوقع أن يختصر هذا الطريق وقت الرحلة بين الولايتين إلى النصف تقريباً، أي من 4.14 ساعة إلى 2.22 ساعة. وسيتم في البداية افتتاح القسم الأول من الطريق بطول 105 كم، والقسم الثالث منه بطول 57 كيلومتراً، بينما يستمر المشروع بإنشاء وصلات من أنقرة إلى ولايات مرسين وأضنة وغازي عنتاب وهاتاي وشانلي أورفا، مما يوفر حوالي 12.551 مليون لتر من الوقود سنوياً.

كما تم ضمن نطاق المشروع تمديد بنية تحتية من كابلات الألياف الضوئية بطول 1.3 مليون متر وتركيب 500 جهاز استشعار مروري و9 محطات رصد جوي و208 كاميرا للكشف عن الحوادث و335 وحدة إدارة نقل ذكية و687 خادم وسائط رقمية، على طول الطريق السريع.

وستتم مراقبة الطريق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من قبل فريق مركز التحكم المكون من 15 شخصاً. كما سيتم تفعيل النظام في حالة وقوع حوادث وازدحام مروري ومواقف خطيرة أخرى. وبمجرد إبلاغ مركز التحكم عبر الكاميرات بالحوادث التي وقعت، سيتم إخطار السائقين من خلال الإشارات الذكية.

كذلك تم ضمن نطاق المشروع تنفيذ خمسة جسور يبلغ مجموع أطوالها 3.566 متراً، وحوالي 131 مليون متر مكعب من الحفريات.

يذكر أن الحكومة التركية استثمرت حوالي 767.5 مليار ليرة تركية في مشاريع طرق وخطط نقل متعددة، بفضل الأهمية الكبيرة التي أولتها لتحديث وسائل النقل والبنية التحتية الموجودة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي.