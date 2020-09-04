الأمن التركي يوقف 11 مشتبها بالانتماء لـداعش

ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 11 مشتبها بالانتماء بتنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أيام من توقيف ما يُسمى بـ"أمير التنظيم في تركيا" محمود أوزدان.

وحسب مصادر صحفية، فإن فرق مكافحة الإرهاب التركية، نفذت عمليات أمنية ضد التنظيم الإرهابي، بعدما كانت ألقت القبض الثلاثاء، على ما "أوزدان".

وأضاف أن فرق مكافحة الإرهاب، تمكنت من توقيف 11 مشتبها بالانتماء للتنظيم الإرهابي، بينهم حمزة، ابن المدعو محمود أوزدان.

وأشار إلى أن الفرق نقلت المشتبهين الـ11 إلى قصر العدل بمنطقة تشاغلايان في إسطنبول، بعد اكتمال الإجراءات القانونية بحقهم في مديرية الأمن.

والثلاثاء، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن سلطات بلاده ألقت القبض على ما يسمى "أمير داعش في تركيا"، وبحوزته مخططات خطيرة.

وأضاف عبر تغريدة، إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن "أوزدان" تلقى أوامر من سوريا والعراق.

وأشار إلى ضبط كمبيوتر ومواد رقمية مع أوزدان، تحتوي بداخلها على معلومات تفيد بتلقيه أوامر من سوريا والعراق بشكل دائم.

وأوضح أن المضبوطات تضمنت مخططات لتشكيل مجموعات مكونة من 10 إلى 12 شخصا وتنفيذ عمليات في تركيا، كما ضمت أماكن إخفاء ذخائر الأسلحة، وخططا للإضرار بالاقتصاد التركي، ومخططات لاختطاف سياسيين ورجال دولة ونقلهم إلى سوريا.