"العدالة والتنمية" التركي: استهداف اليونان لموظفي الأناضول "همجية"

وصف متحدث حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر تشيليك، اتهام اليونان لموظفي وكالة الأناضول بالتجسس، بأنه "قمة الهمجية".

وقال تشيليك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجمعة: "استهداف الفاشيون في اليونان لموظفي وكالة الأناضول هو قمة الهمجية".

وتابع: "من غير المقبول أن تمرر السلطات اليونانية هذه المسألة، يجب عليها أن توضح ما إذا كانت مع الفاشيين أم مع حرية التعبير".

وأضاف أنه ينبغي على السلطات اليونانية العثور على هؤلاء الفاشيين والقيام بالإجراءات اللازمة بحقهم، وأنه من واجبها الكشف عن هذا الفعل ومنع تكراره.

وتهجم موقع "Turkikanea.gr" اليوناني المتطرف، الخميس، على فريق وكالة الأناضول بالعاصمة اليونانية الذي زار جزيرة "ميس" القريبة من الأراضي التركية، متهما إياه بالتجسس.

وكان مراسل الأناضول في أثينا توفيق دورول، والمصور أيهان محمد، وصلا مساء الأربعاء إلى جزيرة ميس بهدف التغطية الإعلامية.

وقال الموقع المعروف بعدائه لتركيا عن زيارة فريق الأناضول إلى الجزيرة: "لماذا نسمح بزيارة مواطنين أتراك يعملون كجواسيس لأجهزة الاستخبارات التركية بزيارة جزيرة ميس، لماذا سمحنا لهم بالوصول إلى الجزيرة، هل نعلم ماذا سيفعل هؤلاء الجواسيس هناك".