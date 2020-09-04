حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تتجاوز 249 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الجمعة، إلى 249 ألفا و108، إثر تسجيل 1021 حالة شفاء.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل 276 ألفا و555، بعد تشخيص 1612 حالة.

وسجلت البلاد 53 وفاة خلال آخر أربع وعشرين ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و564.

فيما بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 7 ملايين و583 ألفا و200، بعد إجراء 117 ألفا و113 فحصا.

ووصل عدد الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس 1076.

وفي تعليقه على المعطيات، دعا وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إلى الامتثال للتدابير المتخذة، مشيرا لازدياد أعداد الحالات الحرجة.