رغم تكذيب أثينا.. الناتو يعلن انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرق المتوسط، مشيرا إلى عدم التوصل إلى اتفاق بعد.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به ستولتنبرغ، الجمعة، عقب اجتماع على مستوى الممثلين الدائمين لمجلس شمال الأطلسي في مقر الحلف ببروكسل.

وتطرق ستولتنبرغ بالحديث إلى تكذيب أثينا بيان "الناتو" حيال التوصل إلى اتفاق بين اليونان وتركيا لإجراء محادثات فنية.

وأضاف: "بعد اللقاءات التي أجريتها مع القادة الأتراك واليونانيين، ها هما الدولتان الحليفتان تجتمعان لإجراء محادثات فنية هنا في مقر الناتو".

وأكد أن المحادثات تهدف إلى تأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرق المتوسط، مشيرا إلى أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق يقلل من مخاطر وقوع تصادم.

واستطرد: "هذه محادثات فنية وليست مفاوضات بشأن الخلافات بين تركيا واليونان، إنها أعمال مكملة لجهود الوساطة السياسية التي تقودها ألمانيا".

وأوضح أن حلف شمال الأطلسي منصة مهمة لحل المشكلات، مشددا على أن المحادثات الفنية العسكرية بدأت في "الناتو".

وأردف: "كان لا بد من البدء بمحادثات فنية حول تطوير آليات لتجنب حدوث مناوشات بسبب وجود العديد من السفن شرق المتوسط"، دون مزيد من التفاصيل.