أردوغان يستقبل سيدات المنتخب الوطني لكرة الطائرة بعد إحرازهن بطولة أوروبا

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قصير وحيد الدين بإسطنبول، سيدات المنتخب الوطني لكرة الطائرة تحت 19 عاما، بعد تتويجهن ببطولة أوروبا 2020.

وهنأ الرئيس أردوغان، اللاعبات والفريق الفني المشرف على المنتخب، بإحرازهن بطولة أوروبا.

بالمقابل، أهدى المنتخب الوطني للرئيس التركي، كرة طائرة تحمل تواقيع كافة أعضاء المنتخب.

وكان في استقبال المنتخب وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو.

وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، توج منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة ببطولة أوروبا، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الصربي بنتيجة 3-2، التي جرت في مدينة زينيتسا بالبوسنة والهرسك