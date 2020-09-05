تركيا تحيّد 320 إرهابيا بعمليات "المخلب" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 320 إرهابيا من "بي كا كا" منذ انطلاق عمليات "المخلب" المستمرة شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم من قبل الجيش التركي منذ إنطلاق عمليات "المخلب" بلغ 320.

وبيّنت أن القوات انتهت بنجاح من عمليات البحث والتمشيط في إطار عملية "المخلب النمر" شمالي العراق.

وأضاف أن العمليات العسكرية أدت أيضاً إلى ضبط 265 قطعة من المتفجرات اليدوية، و11 لغما، و125 قنبلة يدوية، و10 قذائف "أر بي جي"، و26 سلاحا ثقيلا، و4 قذائف هاون، و143 سلاحا خفيفا، فضلا عن ذخائر وتجهيزات ومواد ومعدات أخرى.

وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.