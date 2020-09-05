تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 250 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، السبت، إلى 250 ألفا و92، إثر تسجيل 984 حالة شفاء.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل 278 ألفا و228، بعد تشخيص 1673 حالة.

وسجلت البلاد 56 وفاة خلال آخر أربع وعشرين ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و620.

فيما بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 7 ملايين و682 ألفا و697.

ووصل عدد الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس 1091.

وفي تعليقه على المعطيات، دعا وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إلى الامتثال للتدابير المتخذة، معتبرا ذلك واجب الجميع دون أي إجبار.