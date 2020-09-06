الأردن يعلن عودة الرحلات الجوية مع تركيا خلال يومين

أعلن الأردن، الاثنين، إجراء الترتيبات اللازمة لعودة الرحلات الجوية مع تركيا، خلال اليومين المقبلين.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء عمر الرزاز، أثناء مرافقته عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني في جولة تفقدية بمطار "الملكة علياء" الدولي بالعاصمة عمان، حسب بيان الديوان الملكي.

وذكر البيان، أن "عاهل الأردن اطلع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستقبال الرحلات الجوية"، عشية إعادة فتحه إثر إغلاق دام نحو 6 أشهر، جراء تفشي فيروس كورونا.

وأكد "ضرورة تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، حسب المعايير العالمية، لضمان سلامة المسافرين".

وأعلن الرزاز، "إجراء الترتيبات اللازمة مع تركيا والإمارات لبدء الرحلات الجوية، خلال اليومين القادمين"، حسب البيان ذاته.

ويأتي قرار فتح المطار بعد نحو شهر من إرجائه أمام الملاحة الخارجية، والذي كان مقررا في 5 أغسطس/آب الماضي، بعد إغلاق دام لنحو 6 شهور.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في الأردن، 2.411، بينها 16 وفاة، و1.779 حالة تعاف.