تركيا.. أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا وأنقرة الأكثر تضرراً

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الاثنين، إلى 252 ألفا و152، إثر تسجيل 1047 حالة شفاء جديدة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 281 ألفا و509، بعد تشخيص 1703 حالات.

وسجلت البلاد 57 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و730.

فيما بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 7 ملايين و883 ألفا و464، بعد إجراء 103 آلاف و925 اختبارا في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل عدد الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس 1118، فيما بلغ عدد الإصابات الناشطة 22 ألفا و627.

وفي تعليقه على المعطيات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إن العاصمة أنقرة هي أكثر الولايات تسجيلا للإصابات الجديدة بالفيروس.

وأضاف أن عدد الإصابات الحرجة ما زال في ارتفاع، داعيا الجميع إلى الامتثال للتدابير المتخذة.