حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تتجاوز 251 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الأحد، إلى 251 ألفا و105، إثر تسجيل 1013 حالة شفاء جديدة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 279 ألفا و806، بعد تشخيص 1578 حالة.

وسجلت البلاد 53 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و673.

فيما بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 7 ملايين و779 ألفا و539، بعد إجراء 96 ألفاً و842 اختبارا في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل عدد الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس 1102، فيما بلغ عدد الإصابات الناشطة 22 ألفاً و28.

وفي تعليقه على المعطيات الجديدة، دعا وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إلى الامتثال للتدابير المتخذة، معتبرا ذلك واجب الجميع دون أي إجبار.