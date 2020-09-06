مناورات عسكرية واسعة بين تركيا وأذربيجان في نخجوان

أجرت القوات التركية والأذربيجانية، السبت، مناورات عسكرية واسعة في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم، بهدف تطوير التنسيق بينهما.

وبحسب الأناضول، شارك في المناورات 2600 جندي و200 دبابة ومدرعة و180 نظاما صاروخيا ومدفعية وقذائف هاون.

كما شهدت المناورات التي استمرت يوما واحدا، مشاركة 18 مروحية وأكثر من 30 نظاما للدفاع الجوي، لتحييد أهداف عدوة مفترضة.

وجرى في إطار المناورات تدمير الأهداف المحددة بالصواريخ وقذائف المدفعية، ثم نفذ الجنود عمليات هجومية.

وقامت الوحدات العسكرية بعمليات إنزال وسيطرة على نقاط وتدمير مدرعات وطائرات دون طيار تابعة للعدو.

وفي نهاية المناورات، نفذت المروحيات العسكرية طلعات استعرضت خلالها العلمين التركي والأذربيجاني.

وحضر المناورات، رئيس برلمان نخجوان واصف طالبوف، وقائد الجيش الثالث بتركيا الفريق شرف أونغاي.