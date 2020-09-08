الداخلية التركية تعلن عن تدابير إضافية للحد من كورونا

أصدرت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تعميما يتضمن تدابير إضافية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في بيان، أنها أرسلت التعميم الإضافي الصادر بموجب توصيات المجلس العلمي وتعليمات الرئيس أردوغان، إلى كافة الولايات الـ81.

وشدد التعميم على ضرورة تكثيف جولات المراقبة على المحلات التجارية والأماكن العامة، للتحقق من مدى التزام المواطنين بالتدابير الوقائية.

وذكر التعميم أنه تم حظر الفعاليات الموسيقية في المطاعم والأماكن المشابهة بعد الساعة الثانية عشر ليلا.

كما أكد التعميم إلزام المواطنين ارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة والخاصة، باستثناء منازلهم.

وأوضح التعميم أنه تم منع سائقي الحافلات الصغيرة من أخذ ركاب أكثر من عدد المقاعد الموجودة في حافلاتهم.

ونص التعميم الإضافي على ضرورة قيام كوادر الولاية أو القائم مقامية في الأقضية أو الجهات الأمنية، بجولات تفقدية لمراقبة مدى التزام المواطنين بالتدابير الوقائية.