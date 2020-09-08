تركيا.. اختبارات كورونا تقترب من 8 ملايين

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الثلاثاء، إلى 253 ألفا و245، إثر تسجيل 1093 حالة شفاء جديدة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 283 ألفا و270، بعد تشخيص 1761 حالة جديدة.

وسجلت البلاد 52 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و782.

فيما بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 7 ملايين و994 ألفا و29، بعد إجراء 110 آلاف و565 اختبارا في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل عدد الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس 1159.

وفي تعليقه على المعطيات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن عدد الإصابات الحرجة بين المصابين في ارتفاع متواصل، داعيا الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية لإيقاف ذلك.