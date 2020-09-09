تركيا.. الإصابات الجديدة بكورونا تستقر دون 1700

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الأربعاء، إلى 254 ألفا و188، إثر تسجيل 943 حالة شفاء جديدة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل 284 ألفا و943، بعد تشخيص 1673 حالة جديدة.

وسجلت البلاد 55 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و837.

فيما بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 8 ملايين و105 آلاف و222، بعد إجراء 111 ألف و193 اختبارا في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل عدد الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس 1181.

وفي تعليقه على المعطيات الجديدة، دعا وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إلى الامتثال للتدابير المتخذة ضد الفيروس.