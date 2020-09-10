بروكسل.. انتهاء اجتماع الوفدين العسكريين التركي واليوناني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، انتهاء الاجتماع الفني بين الوفدين العسكريين لتركيا واليونان، في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه خلال الاجتماع تم تبادل وجهات النظر وبحث إجراءات منع التدخلات المحتملة بين العناصر العسكرية.

وأشار البيان أنه من المقرر عقد اجتماع آخر خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، عقد الوفدان العسكريان التركي واليوناني، اجتماعا في مقر "الناتو" تحت اسم "طرق الفصل"، لبحث التوتر بين البلدين شرقي المتوسط.

والجمعة، أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرق المتوسط، مشيرا إلى عدم التوصل إلى اتفاق بعد.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.