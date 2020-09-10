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تركيا تسجل 1512 إصابة جديدة بكورونا مع تعافي 1219

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 10.09.2020 22:26
آخر تحديث في 11.09.2020 00:09
تركيا تسجل 1512 إصابة جديدة بكورونا مع تعافي 1219

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الخميس، إلى 255 ألفا و407، إثر تسجيل 1219 حالة شفاء جديدة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل 186 ألفا و455، بعد تشخيص 1512 حالة جديدة.

وسجلت البلاد 58 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف 895.

فيما بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 8 ملايين و212 آلاف و924، بعد إجراء 107 آلاف و702 اختبارا في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل عدد الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس 1209.

وفي تعليقه على المعطيات الجديدة، دعا وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إلى الامتثال للتدابير المتخذة ضد الفيروس.

وأشار أن متوسط أعمار المرضى العاديين 42 عاما، في حين متوسط أعمار مرضى الراقدين في العناية المركزة 65 عاما.

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