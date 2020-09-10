جامعة أولوداغ تفتتح قسماً أكاديمياً لإعداد العاملين في أول سيارة كهربائية محلية

أعلنت جامعة أولوداغ افتتاح قسم لإعداد الأيدي العاملة المزمع توظيفها في مصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية في تركيا.

وأفادت الجامعة التركية الواقعة في ولاية بورصة، ببدء قبولها للدفعة الأولى من الطلاب في "قسم تكنولوجيا المركبات الهجينة والكهربائية" لدى المعهد العالي للعلوم التقنية التابع لها.

وتتألف الدفعة الأولى من 40 طالبا، سيتم تأهيلهم ليكونوا "خبراء وفنيو مركبات كهربائية وهجينة" بشهادة معهد عالي.

وسيتمكّن الطلاب المتخرجون من هذا القسم من العمل لدى القطاعين الخاص والعام في تركيا، بتخصص إنتاج وصيانة وإصلاح السيارات الكهربائية والهجينة، وكذلك في منشآت القطاعات ذات الصلة بإنتاج السيارات.

ووفق مستجدات جائحة "كورونا"، سيقرر مجلس جامعة "أولوداغ"، في وقت لاحق، التفاصيل بشأن تاريخ انطلاق التدريس في القسم ونموذج التعليم الذي سيتم اعتماده.

قدرات مطلوبة:

وقال الأستاذ الدكتور، محمد قراهان، مدير المعهد العالي للعلوم التقنية بجامعة "أولوداغ"، للأناضول، إن "قسم تكنولوجيا المركبات الهجينة والكهربائية" سيوفّر الأيدي العاملة لمصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية في تركيا، والمنشآت والمصانع الأخرى التي ستكون على صلة بهذا القطاع.

وأضاف أن الطلاب، وفي نهاية فترتهم الدراسية، سيمتلكون القدرات اللازمة للعمل في منشآت إنتاج وصيانة السيارات الكهربائية والهجينة.

وأفاد بوجود ست جامعات أخرى فتحت هذا العام أقساما مشابهة لـ"قسم تكنولوجيا المركبات الهجينة والكهربائية"، وبدأت بقبول الطلاب، إلا أن قسم جامعة "أولوداغ" يتميّز بقبوله الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات المؤهلة للقبول الجامعي.

وأوضح أنه يتواجد في القسم حاليا ثلاثة أكاديميين مختصين في تدريس تكنولوجيا المركبات الكهربائية والهجينة، وعددهم قابل للزيادة بمرور الوقت.

وقال قراهان إنهم على تواصل مع شركة TOGG المصنّعة للسيارة المحلية التركية، لتحديد المناهج الدراسية في "قسم تكنولوجيا المركبات الهجينة والكهربائية"، وإجراء المشاورات اللازمة في هذا المجال.

وشدد على أن إدارة القسم تواصل التعاون مع القطاعات ذات الصلة بهذا المجال، سواء مع الشركات التركية مثل كارسان أو الأجنبية النشطة في البلاد مثل تويوتا.

تعليم نظري وعملي:

أكدت الدكتورة هاندا أونغان، عضو هيئة التدريس في "قسم تكنولوجيا المركبات الهجينة والكهربائية"، للأناضول، على أن الطلاب المتخرّجين من القسم سيتميّزون بجودة تعليم نظري وعملي سيحصلون عليه بالتزامن.

و في يوليو/تموز الماضي، تم الإعلان عن انطلاق أعمال بناء مصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية في بورصة.

وسيوفر المصنع فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصا، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، وسيتم إنتاج 175 ألف سيارة محلية سنويًا من خمسة أنواع مختلفة.

وكشفت تركيا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن نموذجين أوليين لسيارتها TOGG المصنعة بإمكانات محلية خالصة، على أن تسير في شوارع البلاد خلال ثلاث سنوات.