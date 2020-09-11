أردوغان يستذكر أرطغرل بالرحمة في ذكرى وفاته الـ739

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواصلته حماية الأناضول والدولة التركية وتعزيز السلام والرفاهية في تركيا التي تقوم على تراث الأجداد.

جاء ذلك في رسالة، الجمعة، بمناسبة ذكرى وفاة الأمير أرطغرل بن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان، إن أرطغرل أنار درب رجالات الدولة من بعده، وفي مقدمتهم ابنه عثمان، وذلك عبر حكمته وفطنته وعدله في الحكم.

وأضاف "استذكر بالرحمة والامتنان أجدادنا الذين وضعوا بصماتهم في هذه الأراضي من السلطان ألب أرسلان إلى أرطغرل غازي ومن السلطان محمد الفاتح إلى المناضل مصطفى كمال أتاتورك، وجميع شهدائنا الذين ارتقوا في سبيل وحدتنا وتضامننا".

وأرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).