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الداخلية التركية: تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" بولاية وان

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 11.09.2020 12:33
آخر تحديث في 11.09.2020 12:36
الأناضول (الأناضول)

أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في ريف قضاء تشاتاك بولاية وان شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إن اشتباكات وقعت مع الإرهابيين في المنطقة، لدى قيام القوات الخاصة التابعة للدرك، بعمليات بحث وتمشيط، في إطار عملية "يلدريم-10 نوردوز".

وأشار البيان أن الإشتباكات أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين مع أسلحتهم، وأكدت استمرار العملية في المنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التركية، إطلاق عملية "يلدريم-11" الأمنية ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا"، في ولاية سيعرت جنوب شرقي البلاد.

وكشفت الوزارة أن عمليات "يلدريم" التي انطلقت في 13 تموز/يوليو الماضي، نجحت لغاية اليوم في تحييد 54 إرهابيًا، والقبض على 24 متعاونا، فضلًا عن تدمير عدد كبير من مخابئ المنظمة وضبط كميات من الأسلحة والذخائر.

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