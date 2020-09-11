تركيا ترفض البيان الختامي لقمة جنوب أوروبا حول شرق المتوسط

وصفت تركيا العبارات الواردة في البيان الختامي لقمة دول جنوب أوروبا (ميد7) حول شرق المتوسط والقضية القبرصية بأنها "منحازة ومنفصمة عن الواقع، وتفتقر إلى السند القانوني".

جاء ذلك الجمعة، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، في معرض رده خطيا على سؤال حول بيان القمة التي عقدت الخميس في جزيرة كورسيكا الفرنسية، بمشاركة إيطاليا وإسبانيا ومالطا والبرتغال واليونان وإدارة الشطر الجنوبي من قبرص، فضلا عن فرنسا.

وأكد أقصوي أن العبارات الواردة في البيان المشترك حول شرق المتوسط والقضية القبرصية "منحازة ومنفصمة عن الواقع، وتفتقر إلى السند القانوني، كما كانت في العام الماضي".

ودعا أقصوي اليونان إلى التخلي عن ادعاءاتها المتطرفة والمنافية للقانون الدولي بشأن مناطق الصلاحية البحرية.

وأكد أنه من أجل خفض التوتر يجب على اليونان سحب سفنها العسكرية من محيط سفينة الريس عروج التركية للتنقيب، ودعم مبادرة حلف الناتو لفض النزاع، والتخلي عن تسليح جزر شرق إيجة بما فيها جزيرة ميس، وانهاء ضغوطاتها المتزايدة في الآونة الأخيرة على الأقلية التركية في تراقيا الغربية.

ولفت أقصوي إلى أن تركيا تمتلك أطول ساحل في شرق المتوسط كما أنها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وشدد أنه من أجل ارساء الحوار والتعاون شرق المتوسط، يتعين أولا جلوس اليونان إلى طاولة المفاوضات مع تركيا دون شروط، وتعاون القبارصة الروم مع جمهورية شمال قبرص التركية، الشريكة في ملكية الجزيرة، بما في ذلك التنقيب عن مصادر الهيدركربون وتقاسم العائدات.

كما أكد ضرورة تخلي الاتحاد الأوروبي عن مواقفه المنحازة والداعمة لليونان وقبرص الرومية بشكل أعمى بذريعة التضامن مع أعضاء الاتحاد، بما يتنافى مع معاييره والقانون الدولي.

وأشار إلى أن التضامن يكون مع صاحب حق ولايمكن أن يكون مع طرف على غير حق.